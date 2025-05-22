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Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Yönelik Silahlı Saldırı: İki Ölü

Washington'daki bir silahlı saldırıda, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası ABD yönetiminden açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:21
Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Yönelik Silahlı Saldırı: İki Ölü

Washington'da, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin, Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, bu anlamsız cinayetin failiyle ilgili olarak adaletin sağlanacağını vurguladı: "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırının, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington Saha Ofisi yakınlarında gerçekleştiğini belirten FBI Direktörü Kash Patel, olayla ilgili sürecin sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok." diyerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak, "Dualarımız hayatını kaybedenlerin sevdikleriyle birlikte." dedi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, saldırıyı bir antisemitik terör eylemi olarak nitelendirerek, ABD makamlarından sorumlulara karşı güçlü bir harekete geçmesini istedi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith, saldırganın Elias Rodriguez isimli 30 yaşındaki bir kişi olduğunu açıkladı. Rodriguez'in gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığı ifade edildi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in...

ABD'nin başkenti Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

ABD'nin başkenti Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in...

ABD'nin başkenti Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

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