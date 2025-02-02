Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpışmasında İrtifa Tutarsızlıkları Belirlendi

ABD'nin Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen talihsiz olayda yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazaya dair yapılan soruşturmada irtifa verileriyle ilgili önemli tutarsızlıklar tespit edildi.

Kaza sırasında yaşanan çarpışmaya karışan uçağın karakutu verileri ile kontrol kulesinden elde edilen bilgiler arasında çelişkili sonuçlar ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilileri, kazadan hemen önce uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açısında (pitch açısı) değişiklik tespit ettiklerini belirtirken, bunun pilotların çarpışmayı önlemek amacıyla bir manevra girişiminde bulunup bulunmadığına dair net bir açıklama yapılmadı.

Uçaktan alınan veriler, kaza esnasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre olduğunu gösterirken, kontrol kulesi bulgularının, Black Hawk helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. İki hava aracı arasındaki 38 metrelik fark ise henüz net bir şekilde açıklanamamıştır.

NTSB yetkilileri, nehre düşen helikopterin karakutusunun bulunmasının ardından irtifa farklarının aydınlatılmasını umuyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak tarihinde Ronald Reagan Havalimanı çevresinde American Airlines ait uçak ve bir Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın yaşandığı alanda, yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yer alırken, askeri helikopterde 3 askeri personel bulunmaktaydı. Kazanın ardından helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş ve olayda kurtulan olmadığı bilgisi verilmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebini değerlendirirken, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." ifadesini kullanarak kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, kazadan kurtulan olmamasının üzüntü verici olduğunu eklemiştir.

Kazada yaşamını kaybeden yolcular ve mürettebattan 41'inin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilmiştir.