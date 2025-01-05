Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti

Washington Post'taki İstifa Şoku

Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, seçilmiş başkan Donald Trumpa "para dolu kese" sunduğu karikatürünün reddedilmesi üzerine görevinden istifa etti. Telnaes, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çizim Reddinin Nedeni

Telnaes, 2008 yılından bu yana Washington Post’ta çalıştığını belirterek, daha önce hiçbir karikatürünün benzer bir muameleye maruz kalmadığını ifade etti. Reddettiği karikatürü, basın ve teknoloji devi milyarderlerin Trump’a yaranmak için her türlü çabayı gösterdiğini eleştirdiği için çizdiğini vurguladı.

Milyarderler Çizimde Yer Aldı

Telnaes, reddedilen karikatüründe Jeff Bezos (WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu), Mark Zuckerberg (Meta Üst Yöneticisi), Sam Altman (OpenAI Üst Yöneticisi) gibi isimlerin yanı sıra Patrick Soon-Shiong (Los Angeles Times sahibi) ve ABC News ile The Walt Disney Company’yi de karikatüründe yer aldı. Bu kişilerin Trump’ın gözünde daha iyi bir konumda olmak için çaba sarf ettiğine dair haberlerin sürekli yapıldığını kaydetti.

Basın Özgürlüğü Üzerine Tehditler

Telnaes, daha önceki çizimlerinde değişiklik talep edildiğini ancak ilk defa içeriğine bağlı olarak bir karikatürün reddedildiğini belirtti. Bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Çiziminde, diz çökerek Trump heykeline para dolu keseler takdim eden milyarderler ve eğilmiş bir Mickey Mouse figürü yer alıyordu.

Son olarak, ABC News’in Disney'e bağlı olduğu bildirilmektedir; bu kuruluş, Trump'a yönelik bir iftira davasında $15 milyon tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ayrıca, ABD basınında etrafta dolaşan haberlere göre, Bezos, Zuckerberg ve Altman bir araya gelerek Trump'ın devir teslim etkinliklerine yaklaşık $1 milyon bağış yapacağına ilişkin haberler çıkmıştı.