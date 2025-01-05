DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.458.753,39 0,79%

Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti

Ann Telnaes, Trump’a odaklanan karikatürünün reddedilmesi üzerine Washington Post’taki görevini bıraktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:32
Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti

Washington Post'taki İstifa Şoku

Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, seçilmiş başkan Donald Trumpa "para dolu kese" sunduğu karikatürünün reddedilmesi üzerine görevinden istifa etti. Telnaes, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çizim Reddinin Nedeni

Telnaes, 2008 yılından bu yana Washington Post’ta çalıştığını belirterek, daha önce hiçbir karikatürünün benzer bir muameleye maruz kalmadığını ifade etti. Reddettiği karikatürü, basın ve teknoloji devi milyarderlerin Trump’a yaranmak için her türlü çabayı gösterdiğini eleştirdiği için çizdiğini vurguladı.

Milyarderler Çizimde Yer Aldı

Telnaes, reddedilen karikatüründe Jeff Bezos (WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu), Mark Zuckerberg (Meta Üst Yöneticisi), Sam Altman (OpenAI Üst Yöneticisi) gibi isimlerin yanı sıra Patrick Soon-Shiong (Los Angeles Times sahibi) ve ABC News ile The Walt Disney Company’yi de karikatüründe yer aldı. Bu kişilerin Trump’ın gözünde daha iyi bir konumda olmak için çaba sarf ettiğine dair haberlerin sürekli yapıldığını kaydetti.

Basın Özgürlüğü Üzerine Tehditler

Telnaes, daha önceki çizimlerinde değişiklik talep edildiğini ancak ilk defa içeriğine bağlı olarak bir karikatürün reddedildiğini belirtti. Bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Çiziminde, diz çökerek Trump heykeline para dolu keseler takdim eden milyarderler ve eğilmiş bir Mickey Mouse figürü yer alıyordu.

Son olarak, ABC News’in Disney'e bağlı olduğu bildirilmektedir; bu kuruluş, Trump'a yönelik bir iftira davasında $15 milyon tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ayrıca, ABD basınında etrafta dolaşan haberlere göre, Bezos, Zuckerberg ve Altman bir araya gelerek Trump'ın devir teslim etkinliklerine yaklaşık $1 milyon bağış yapacağına ilişkin haberler çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor
2
Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti
3
Siber Güvenlik Başkanlığına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuluyor
4
Siirt'in 123 Yıllık Tahin Helvası Geleneği Sürüyor
5
TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek
6
Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla İki Kişi Yaralandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü