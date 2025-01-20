Wisconsin'de Genç, TikTok Yasaklarına Tepki Olarak Binayı Ateşe Verdi

Wisconsin'de TikTok Yasaklarına Tepki Olayı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 19 yaşındaki bir genç, sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını öngören yasaya gösterdiği tepkiyle Glenn Grothman'ın ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

Olayın Detayları

The New York Times gazetesinin haberine göre, Fond Du Lac bölgesinde polis, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden Kongre üyesi Grothman'ın ismine kiralanan ofisin bulunduğu binanın ateşe verildiği ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı ve olaya müdahale edildiği ifade edildi. 19 yaşındaki şüphelinin, TikTok'un yasaklanma tartışmalarına cevaben binayı ateşe verdiğini söylediği aktarıldı. ABD basınında Grothman'ın daha önce TikTok'a yönelik eleştirel ifadeler kullandığı kaydediliyor.

Amerika'da TikTok'un Yasaklanması

Bu gelişmeler, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasına yönelik yasaların yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk geldi. Yasaya göre, TikTok ve CapCut gibi uygulamaların ülke genelinde erişimi engellendi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Trump, TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini de belirtti. Bu süreç sonrasında TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başladı.