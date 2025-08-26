WISPIT 2b: Dünya'dan 430 Işık Yılı Uzaklıkta Jüpiter Benzeri Gezegen Keşfi

WISPIT 2b: Yeni Jüpiter Benzeri Gezegen Keşfedildi

Genç yıldız yörüngesinde, Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta

Astronomlar, Dünya’dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen ve Jüpiter benzeri bir gezegen keşfetti.

Keşif, Hollanda’daki Leiden Üniversitesi, İrlanda’daki Galway Üniversitesi ve ABD’deki Arizona Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi tarafından yürütüldü ve bulgular Earth.com sitesinde duyuruldu.

Astronomlar, söz konusu gezegene WISPIT 2b adını verdi. Gözlemler, Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan ve Avrupa Güney Gözlemevi (ESO)’ne ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile gerçekleştirildi.

Araştırma ekibi, WISPIT 2b'nin Dünya’dan yaklaşık 430 ışık yılı uzakta olduğunu, bir gaz devi olarak Jüpiter büyüklüğünde bulunduğunu ve tahminen beş milyon yaşında olduğunu belirtiyor.

Galway Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve çalışmanın yazarlarından Christian Ginski, genç yıldızları kısa süreli gözlemlerle tarayarak yanlarında gezegen ışığı görünüp görünmediğine baktıklarını; bu yıldızda ise beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini açıkladı.

Ginski, ilerleyen çalışmalarda WISPIT 2b'nin Güneş'in ilk formlarına benzeyen genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Çalışmanın bulguları Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.