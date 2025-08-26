Witkoff: Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas'ı Yıl Sonundan Önce Çözmeyi Umuyoruz

Beyaz Saray'da kabine toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'da düzenlenen 3 saati aşkın süren kabine toplantısı sırasında çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Witkoff toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz."

Witkoff, ayrıca Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirtti ve bu hafta yapılacak görüşmelerle üç ana kriz alanında ilerleme sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.