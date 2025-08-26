DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,78 -0,2%
ALTIN
4.471,14 -0,83%
BITCOIN
4.564.662,71 -1,44%

Witkoff: Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas'ı Yıl Sonundan Önce Çözmeyi Umuyoruz

Steve Witkoff, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas için bu hafta toplantılar yapacaklarını ve yıl sonundan önce çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:19
Witkoff: Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas'ı Yıl Sonundan Önce Çözmeyi Umuyoruz

Witkoff: Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas'ı Yıl Sonundan Önce Çözmeyi Umuyoruz

Beyaz Saray'da kabine toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'da düzenlenen 3 saati aşkın süren kabine toplantısı sırasında çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Witkoff toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz."

Witkoff, ayrıca Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirtti ve bu hafta yapılacak görüşmelerle üç ana kriz alanında ilerleme sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Darayya Katliamı 13. Yılında Şam'da Anıldı
3
Lübnan'da Tom Barrack'ın Gazetecilere Yönelik Sözlerine Tepkiler Büyüyor
4
İran'dan Avrupa'ya: 'Diplomasiye Zaman ve Alan Açın' Çağrısı
5
Trump'tan Rusya'ya Uyarı: Anlaşma Olmazsa Ekonomik Yaptırım
6
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025