WomBound: Genç Kadınların Dijital Güçlenmesi ve Siber Güvenlik Eğitimi

WomBound: Genç Kadınların Dijital Güçlenmesi İçin Lansman

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Dijital Dünyada Kişisel Sınırlar ve Kadınların Özdenetim Becerilerinin Geliştirilmesi (WomBound) projesinin lansman töreni gerçekleştirildi. Proje, genç kadınların dijital mahremiyet ve siber güvenlik konularında bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

Projeye destek ve katılımcılar

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve Erasmus+ KA154 Gençlik Projesi kapsamında, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı Ali Güven Uygulama Oteli'nde yapıldı. Törene, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Orhan Bayrak, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, çeşitli kuruluş temsilcileri ve proje paydaşları katıldı.

Orhan Bayrak: Kadınların güçlenmesi toplumun güçlenmesidir

Lansman töreninde konuşan İl Müdürü Orhan Bayrak, projenin Ankara Üniversitesi ve Batman Akademik ve Sosyal Aktiviteler Derneği (BASAD) ortaklığıyla yürütüldüğünü belirtti. Bayrak, dijitalleşmenin getirdiği risklere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, özellikle genç kadınlarımız dijital mahremiyet, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konularında çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler olarak bizler, kadınların güçlenmesini toplumun güçlenmesi olarak görüyor; bu doğrultuda yürütülen her çalışmayı son derece önemsiyoruz. WomBound Projesi ile genç kadınlarımızın dijital dünyada daha bilinçli, daha güvenli ve daha güçlü bireyler olarak var olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yürütülecek eğitim ve rehberlik çalışmalarıyla 126 genç kadına doğrudan ulaşılacak."

Proje detayları ve hedef gruplar

AB Proje ve Ar-Ge Birimi Personeli Özlem Şahan Çolpan, projenin teknik altyapısı ve hedeflerini anlattı. Çolpan, projenin 15-30 yaş aralığındaki genç kadınları, özellikle sosyal medya kullanıcıları ve dezavantajlı grupları hedeflediğini vurguladı.

"Günümüzde dijital platformların yaygınlaşması, kişisel verilerin korunmasını zorlaştırmakta ve bireyleri siber tehditlere karşı savunmasız bırakmaktadır. Bu proje, kadınların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı daha bilinçli ve dirençli olmalarına katkı sunarak onların dijital bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır."

Tanıtım toplantısında proje ortakları olan akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da söz alarak işbirliklerinin ve eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti.

