Yabancı Öğrenciler Yörük Kültürü ile Buluştu: Burdur'da Şenlik Coşkusu

Burdur'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Aziziye Köyü Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği etkinlikleri, yabancı öğrencilerin Yörük kültürü ile tanışmasına olanak tanıdı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "2025 Yaz Okulu" programı çerçevesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliği yaptığı 14 ülkeden gelen 16 öğrenci, Aziziye Köyü'nde düzenlenen şenlikte Yörüklerle buluştu.

Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Yöresel müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emine Güler, "2025 Yaz Okulu" programı kapsamında öğrencilere Türkçe dersleri verdiklerini ve aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Güler, "Yörük kültürünü de tanımaları amacıyla öğrencilerimizi şenliğe getirdik" diye ekledi.

Burdur'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Aziziye Köyü Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği etkinliklerine katılan yabancı öğrenciler, Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu

Burdur'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Aziziye Köyü Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği etkinliklerine katılan yabancı öğrenciler, Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu