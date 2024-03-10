Yabancı Uyruklular İçin Sahte Belgeler Hazırlayan Doktorlar Dahil Şüphelilere Operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1’i doktor, 3’ü noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi ve 1’i posta görevlisi olmak üzere toplam 25 şüphelinin "Kalkan-14" operasyonlarında yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini ifade etti. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.