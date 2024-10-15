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Yabancıların Çalışma İzni Muafiyet Süreçleri Kolaylaşıyor

Yabancıların Türkiye'de çalışma izni muafiyet süreçleri, yeni yönetmelik değişikliğiyle daha da kolaylaşacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:15
Yabancıların Çalışma İzni Muafiyet Süreçleri Kolaylaşıyor

Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti Artık Daha Kolay

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Türkiye'deki yabancıların çalışma izni muafiyeti süreçleri önemli ölçüde kolaylaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, çalışacak yabancılar için yeni fırsatlar sunuyor.

Yönetmelik Değişikliklerinin Amaçları

Yeni yönetmelik, Türkiye'nin ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik alanlarda kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunacak yabancılar için çalışma izni muafiyet süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kimler Çalışma İzni Muafiyetinden Faydalanacak?

Bunlar arasında bilim insanları, sanatçılar, sporcular ve akademisyenler gibi çeşitli Profisyonel gruplar yer alıyor. Ayrıca, geçici koruma altındaki kişilerle insani ikamet izni sahipleri de bu muafiyetten yararlanabilecek.

Yabancı Basın Mensuplarına da Fırsatlar

Daimi basın kartı bulunan yabancı basın mensupları için de çalışma izni muafiyeti tanındı. İletişim Başkanlığı'nın onayıyla, bu grup Türkiye'de daha etkin bir şekilde temsil edilebilecek.

Muafiyet Süresi Uzatıldı

Çalışma izni muafiyetinin süresi, ilgili kamu kurumlarınca bildirilen yabancılar için altı aydan üç yıla çıkarıldı. Bu değişiklikle, Türkiye'ye gelecek olan profesyonel sporcular ve antrenörler için de kolaylıklar sağlandı.

Başvuru Süreçlerindeki Değişiklikler

Artık, yabancılar, Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başvuru yapma süresinin 30 günlük eşiğinden muaf tutulacak, bu da başvurularını daha esnek bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

Bu düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de yabancı işgücünün istihdamı teşvik edilerek, ülkenin küresel arenada nitelikli temsilinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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