Yağmur Suyu Depolaması: NKÜ Dekanı Tecer'den Kuraklık Uyarısı

Yağış suları kaynak olarak değerlendirilmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla yağmur suyunun depolanarak kullanılmasının önemine dikkat çekti.

AA muhabirine konuşan Tecer, son yıllarda kuraklığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek, Dünyada bir damla suyun bile öneminin büyük olduğunu vurguladı ve ekledi: "Yağmur suyunun depolanabilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor."

Prof. Dr. Tecer, israfın önlenmesi adına her türlü çalışmaya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kentlerde yağmur suyunun israfını önlemek için belediyelere çağrıda bulunan Tecer, şunları söyledi: "Dünyada kaldırımlarda ve parke taşlarında suyun zemine geçişini sağlayarak altta toplanmasına imkan veren sistemler uygulanıyor. Bu konuda çalışmalara başlanmalı. Yağış suyu yüzeysel akışla derelere ve denizlere taşınıyor. Oysa bu bir kaynaktır, mutlaka değerlendirilmelidir."

Kaldırımlar için önerilerini açıklayan Tecer, kaldırımlara döşenecek parke taşların su geçirgenliğini sağlayacak şekilde üretilmesi gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti: "Geçirgen taşlardan süzülen su, drenaj sistemiyle depolarda biriktirilebilir. Yağmur suyu temizdir ancak yüzeye temas edince kirlenme ihtimali vardır. Toplanan suda ön arıtma yapılmasıyla bu kaynak park ve bahçelerin sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir."

Tecer, yağmur suyunun çok kıymetli olduğunu ve asla heba edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.