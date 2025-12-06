Yahyalı’da Karaköy Mahallesi Sıcak Asfalta Kavuştu

Yahyalı Belediyesi, Karaköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı; Başkan Esat Öztürk ve Muhtar Nuri Sırkıntı hizmet için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:37
Sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı, mahalle modern bir yola kavuştu

Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaköy Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak modern ve konforlu bir yola kavuşturdu. Çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tamamlanan yolun mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Öztürk konuşmasında,

"Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak Karaköy Mahallemizdeyiz. Öncelikle sıcak asfaltımız hayırlı olsun. Karaköy’deki dostlarıma teşekkür etmek istiyorum; geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sel felaketinin yaralarını Büyükşehir Belediyemizle birlikte sardık. Selden etkilenen mahallemize sıcak asfalt sözümüz vardı, nasip bugüneymiş. Muhtarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. ‘Başkanım, alt yapısı tam anlamıyla bitsin; gerekirse 6 ay ya da 1 yıl sonra olsun ama sağlam olsun’ dedi. Bu anlayışından dolayı kendisine minnettarım. Teşekkürün en büyüğü Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a. Asfaltı Yahyalı Belediyemizden, finisher ve makine ekipmanı desteğini Kayseri Büyükşehir Belediyemizden sağlayarak dayanışma içerisinde Karaköy’ümüzün güzel insanlarına bu hizmeti sunmuş olduk. Ekip arkadaşlarımız geç vakte kadar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklar. İş tamamlandığında bu güzelliği hep birlikte yaşamış olacağız. Sabırları için Karaköylü hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten Karaköy Mahallemize sıcak asfalt çok yakıştı. Hava şartları elverdiği sürece sıcak asfalt çalışmalarımızı kırsal mahallelerimizde sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun"

Karaköy Mahalle Muhtarı Nuri Sırkıntı ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanım, mahallerimize kazandırdığınız bu konforlu yol hizmetinden dolayı size, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç’a ve Kayseri Valimiz Sn. Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve mahalle halkı adına şükranlarımı sunuyorum"

Yahyalı Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında sağlanan iş birliğiyle gerçekleşen çalışma, Karaköy halkının uzun süredir beklediği altyapı ve konfor ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

