Yalova Belediyesi'ne 1,3 Milyon Lira Çevre Cezası

Yalova Belediyesi'ne Ağır Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle Yalova Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandığını duyurdu.

Denetim ve İncelemeler Sonucu Ceza Kesildi

Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiye göre, Yalova İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve incelemelerde, belediyenin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarjı yaptığı tespit edildi.

Çevre Kanunu Kapsamında Cezalandırma

Yapılan analizler sonrasında, Yalova Belediyesi'ne Çevre Kanunu çerçevesinde kirliliğe neden olduğundan dolayı bu ceza kesildi. Bu durum, çevre koruma önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediye Başkanlığına 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandığını bildirdi.