Yalova-Bursa Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova-Bursa sınırında meydana gelen orman yangını, gerçekleştirilen yoğun havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbarın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve toplamda 36 personel ile müdahalede bulunuldu.

Hızla yayılan yangın, etkili bir şekilde yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ile ilgili olarak, yaklaşık 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisi edinildi.

Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.