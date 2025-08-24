Yalova Çiftlikköy'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı tespit edilen iki kişinin ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Operasyonda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün, 84 bin 200 boş makaron, 21 bin 424 dolu makaron, 2 bin boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 elektronik tütün doldurma makinesi, 1 kompresör, 2 fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe M.A. tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

