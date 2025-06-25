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Yalova'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşı Bahattin Arman'ı bıçaklayarak öldüren Cemil E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:48
Yalova'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Arkadaş Cinayeti: Cemil E. Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir arkadaşlık ilişkisi trajedik bir şekilde sona erdi. Cemil E. (40), arkadaşı Bahattin Arman (62) ile Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkan içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cemil E., Bahattin Arman'ı boğazından bıçakladı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi için gönderildi. Olayın ardından bölgeden kaçan Cemil E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Cemil E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu üzücü olay, Yalova'da güvenlik ve toplumsal ilişkiler hakkında yeniden tartışmalara yol açtı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E, adliyeye sevk edildi.

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