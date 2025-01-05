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Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da gerçekleşen deprem tatbikatında ekipler, 7,2 büyüklüğündeki sarsıntıya karşı hazırlıklarını test etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:42
Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da Deprem Tatbikatı Başladı

Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'den gelen ekiplerin katılımıyla düzenlenen büyük ölçekli deprem tatbikatı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başladı. Deprem tatbikatının senaryosuna göre, Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki bir sarsıntı sonucu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik illerinde büyük hasar meydana geldi.

Yıkım Senaryosu ve Kurtarma Ekipleri

Tatbikatta, senaryo gereği toplam 7.382 kişinin hayatını kaybettiği bir deprem senaryosu oluşturuldu. Yalova'daki yıkılan binaların enkazında kalanların kurtarılması amacıyla 726 personelden oluşan ekipler, koordinasyon merkezi tarafından yönlendirilerek çalışmalara başladı. Yıkımı gerçekleştirilen Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü eski binalarında 350 arama kurtarma uzmanı görev aldı.

Yaralılar ve Cansız Bedenseler Kurtarıldı

Tatbikat sırasında 12 cansız beden enkazdan çıkarılırken, 90 yaralı UMKE ekiplerine teslim edildi. Tüm imkanların seferber edildiği tatbikat, Yalova Valisi Hülya Kaya tarafından izlenerek değerlendirmeler yapıldı.

Yalova'nın Geleceği İçin Önlemler

Vali Kaya, tatbikatın amacının olası bir depremde Yalova'da alınabilecek aksiyonları uygulamak olduğunu belirtti. Ayrıca vatandaşlara, deprem risklerini azaltmaya yönelik önlemler almaları gerektiğini hatırlatırken, "Tatbikatlarımız ne kadar başarılı olursa olsun, riskimizi azaltmazsak sevdiklerimizi kaybedebiliriz," dedi. Yalova'daki 250 kamu kuruluşuna ait binaların durumunun yeniden değerlendirileceğini ve güçlendirme çalışmalarının başlatılacağını da vurguladı.

Marmara Bölgesi için Hazırlıklar Sürüyor

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, tatbikatın önemine değinerek, "Marmara Bölgesi daha önce birçok büyük depremi yaşadı ve benzerlerini yaşama ihtimali bulunuyor. Müdahale kapasitemizi artırmak için bu tür tatbikatların devam etmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Vali Kaya ve protokol mensupları, ayrıca tatbikat alanında kurulan çadırları gezerek çalışanlar ile bilgi aldılar ve katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da düzenlenen büyük ölçekli bir deprem...

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da düzenlenen büyük ölçekli bir deprem tatbikatı, Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'den ekiplerin katılımıyla başladı. Yalova Valiliği ile AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatın senaryosuna göre, Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik illerinde büyük yıkıma neden oldu. Toplam 7 bin 382 kişinin hayatını kaybettiği sarsıntı senaryosunda Yalova'daki yıkılan binaların enkazı altında kalan insanların kurtarılması için ekipler koordinasyon merkezi tarafından enkazlara yönlendirildi. Tatbikat için yıkımı yapılan Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü eski binalarına sevk edilen 350'si arama kurtarma olmak üzere 726 personel, 102 kişinin bulunduğu binalarda çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da düzenlenen büyük ölçekli bir deprem...

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da düzenlenen büyük ölçekli bir deprem tatbikatı, Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'den ekiplerin katılımıyla başladı. Yalova Valiliği ile AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatın senaryosuna göre, Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik illerinde büyük yıkıma neden oldu. Toplam 7 bin 382 kişinin hayatını kaybettiği sarsıntı senaryosunda Yalova'daki yıkılan binaların enkazı altında kalan insanların kurtarılması için ekipler koordinasyon merkezi tarafından enkazlara yönlendirildi. Tatbikat için yıkımı yapılan Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü eski binalarına sevk edilen 350'si arama kurtarma olmak üzere 726 personel, 102 kişinin bulunduğu binalarda çalışma gerçekleştirdi.

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