Yalova’da çakarlı otomobile 276 bin 344 TL ceza: Ehliyet ve araç 30 gün trafikten men

Yalova'da çakar taktıran sürücü B.T.'ye 276 bin 344 lira ceza uygulandı; araç ve ehliyet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:42
Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, aracının ön bölümüne çakar tertibatı taktırdığı tespit edilen 34 plakalı otomobilin sürücüsü B.T. hakkında işlem yapıldı.

Denetim ve ceza gerekçesi

Yapılan incelemede, B.T. idaresindeki aracın 71/1-G "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" kapsamında olmadığı belirlendi.

26/2 "Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi; sürücünün ehliyeti de 30 gün süreyle geri alındı.

