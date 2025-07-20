Yalova'da Düğünde Tavuklu Pilav Krizi: 100 Kişi Hastanelik Oldu

Yalova'da Sünnet Düğününde Tavuklu Pilav Alarmı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi, sünnet düğününde yaşanan gıda zehirlenmesi endişesiyle sarsıldı. Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde, M.A.M. tarafından düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 davetli, rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Hastanelik Olma Süreci

Davetlilerin tavuklu pilav yedikten sonra yaşadığı mide bulantısı ve diğer rahatsızlıklar, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelmelerine yol açtı. Valilikten yapılan açıklamada, hastaların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikenin bulunmadığı belirtildi. Mide bulantısı şikayeti ile başvuran kişilere acil müdahaleler yapılmakta. Çınarcık Devlet Hastanesi mevcut kapasitesiyle 65 hastaya hizmet verirken, diğer hastaların sevki Yalova Devlet Hastanesine gerçekleştiriliyor.

Olayın Soruşturulması

Yaşanan bu olayla ilgili detaylı bir tahkikat, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte. Sünnet düğününde yaşanan bu talihsiz durum, davetliler arasında panik yaratırken, sağlık kuruluşları olayın ciddiyetini göz önünde bulunduruyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.