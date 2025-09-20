Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı; 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:33
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organizatörlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Takip sonucu Yalova Ro-Ro Terminali'ne gelen bir tırda yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isteyenlerin olduğu belirlendi.

Olayda tır sürücüsü M.S. ile araçtaki ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.K. ve M.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T.'nin de örgütle bağlantılı olduğu, geçişleri organize ettikleri tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon ve yargı süreci

Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda bu dört şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S., S.K., M.K. ve H.A. tutuklandı; diğer şüpheliler M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan Irak uyruklu bir düzensiz göçmenin de İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

