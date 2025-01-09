Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yalova'da yasa dışı midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin 294 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:03
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına Operasyon

Yalova açıklarında 2 tekneyle kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova tersaneler bölgesi ile Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü Saha'da yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak Midye ve Ekipmanlar Ele Geçirildi

Yapılan denetimlerde, yasa dışı midye avı gerçekleştiren 7 kişiye yüksek miktarda ceza uygulandı. Yasa dışı avlanan midyeler, hemen denize geri bırakıldı. Ayrıca, midye avcılığında kullanılan tekneler ve üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294...

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294...

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği
2
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
5
Beşiktaş'ta Lokanta Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
6
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak