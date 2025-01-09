Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına Operasyon

Yalova açıklarında 2 tekneyle kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova tersaneler bölgesi ile Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü Saha'da yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak Midye ve Ekipmanlar Ele Geçirildi

Yapılan denetimlerde, yasa dışı midye avı gerçekleştiren 7 kişiye yüksek miktarda ceza uygulandı. Yasa dışı avlanan midyeler, hemen denize geri bırakıldı. Ayrıca, midye avcılığında kullanılan tekneler ve üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.