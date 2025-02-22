Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da kar yağışı sonucu araçta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:26
Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Kar Yağışı Sonrası Kurtarma Operasyonu

Yalova'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Sugören köyü Höyüktepe mevkisi'nde otomobilde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için harekete geçilmesini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, bölgedeki vatandaşların kurtarılması amacıyla AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, 4 kişilik bir grup ile birlikte yola çıkarak mahsur kalanlara ulaşmak için arazi aracını kullandı.

Yapılan kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve 3 kişi, bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi. İlgili yetkililer, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 102 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
22 Şubat 2025'te Öne Çıkan Gelişmeler: AK Parti Kongresi, CHP Esnaf Ziyareti ve Spor Müsabakaları
3
Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek
4
Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
5
Kara Yollarında Çalışmalar Sürüyor: Sürücüler Dikkat!
6
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı