Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Kar Yağışı Sonrası Kurtarma Operasyonu

Yalova'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Sugören köyü Höyüktepe mevkisi'nde otomobilde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için harekete geçilmesini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, bölgedeki vatandaşların kurtarılması amacıyla AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, 4 kişilik bir grup ile birlikte yola çıkarak mahsur kalanlara ulaşmak için arazi aracını kullandı.

Yapılan kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve 3 kişi, bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi. İlgili yetkililer, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.