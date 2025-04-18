Yalova'da Kirli Balast Suyu İle Marmara'yı Kirleten Gemiyi Cezalandırıldı

Yalova'da çevre kirliliğine neden olan bir gemiye yüksek bir ceza uygulandı. Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen 'AL LUQTA' isimli gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, geminin tersanede bakım ve onarım amaçlı olarak bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, geminin denize kirli balast suyu bastığı tespit edildi.

Yalova Liman Başkanlığı, konuyla ilgili yürüttüğü tahkikat çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 20. maddesine dayanarak söz konusu cezanın verildiğini duyurdu. Ayrıca, geminin acentasına tebliğ edilen ceza sonrası, 11 Nisan 2025 tarihinde gemiye seferden men şerhi konulacağı da ifade edildi.

Bu yüksek ceza uygulaması, çevre korunmasına yönelik alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza uygulandı.