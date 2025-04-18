DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

Yalova'da Kirli Balast Suyu İle Marmara'yı Kirleten Gemiyi Cezalandırıldı

Yalova'da 'AL LUQTA' isimli gemiye, kirli balast suyu nedeniyle 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:10
Yalova'da Kirli Balast Suyu İle Marmara'yı Kirleten Gemiyi Cezalandırıldı

Yalova'da çevre kirliliğine neden olan bir gemiye yüksek bir ceza uygulandı. Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen 'AL LUQTA' isimli gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, geminin tersanede bakım ve onarım amaçlı olarak bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, geminin denize kirli balast suyu bastığı tespit edildi.

Yalova Liman Başkanlığı, konuyla ilgili yürüttüğü tahkikat çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 20. maddesine dayanarak söz konusu cezanın verildiğini duyurdu. Ayrıca, geminin acentasına tebliğ edilen ceza sonrası, 11 Nisan 2025 tarihinde gemiye seferden men şerhi konulacağı da ifade edildi.

Bu yüksek ceza uygulaması, çevre korunmasına yönelik alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza...

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti
3
Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!
4
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Sesler ve Küller' Eserinin Dünya Prömiyeri
5
Bursa'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
6
Adana'da 19 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
7
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu