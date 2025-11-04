Yalova'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Sona Erdi — 4. Sınıflar Kooperatifçilikle Tanıştı

Yalova'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Sona Erdi

4. sınıf öğrencileri kooperatifçilik temasıyla tarım ve doğa bilinci kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' programı Yalova'da sona erdi. Program, 'Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk' ilkesiyle doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmayı, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermeyi amaçladı.

Program, 81 ilde eş zamanlı yürütüldü ve Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen 'Kooperaatifçilik' vurgusuyla, haftada bir gün olmak üzere 5 hafta boyunca farklı etkinliklerle sürdü. Kapanış töreni Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Törene Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Yalova İlkokulu Müdürü Bayram Şimşek, Müdür Yardımcısı Yaman Gök, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, eğitimlerde edindikleri bilgiler doğrultusunda hayal dünyalarında kurdukları kooperatifleri Vali Kaya'ya anlattı. Ardından Yalova İlkokulu öğrencileri tarafından ritim ve perküsyon gösterisi sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından, öğrencilerin dört hafta boyunca yaptıkları aktiviteleri içeren bir sinevizyon gösterisi salondakilere izletildi.

Mühendis Vedat Yazıcı kürsüde kampla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ’Bakanlığımızca yürütülen ’Lider Çocuk Tarım Kampı Programı’ geleceğimizin teminatı çocuklarımızda doğa bilinci ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla belli aralıklarla büyük bir heyecanla uygulanmaktadır. Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk anlayışıyla düzenlenen bu program, çocuklarımızı toprağın bereketiyle, üretimin gücüyle ve paylaşmanın değeriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından ’Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar’ sloganı ile 2025 yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmiş olup bu yılki temamız ’Kooperatifçilik’ olmuştur. Biz de Yalova’da bu anlamlı temayı yaşatarak, Yalova İlkokulu 4.sınıftan 28 öğrencimizle birlikte dolu dolu bir kamp gerçekleştirdik’.

Yazıcı'nın konuşmasının ardından Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından kampa katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Öğrenciler, kendi hazırladıkları hediyeleri protokol üyelerine takdim etti.

Kapanış programı, kooperatifçilik üzerine bir bilgi yarışması ile devam etti; ardından yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinliklerle sona erdi.

