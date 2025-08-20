DOLAR
Yalova'da Market Saldırısı: Müdahale Eden Vatandaş Bıçakla Yaralandı

Yalova'da bir markette çalışan kadına yönelik saldırıyı engellemeye çalışırken bir vatandaş bıçakla yaralandı; olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:31
Yalova'da Market Saldırısı: Müdahale Eden Vatandaş Bıçakla Yaralandı

Yalova'da Market Saldırısı: Müdahale Eden Vatandaş Bıçakla Yaralandı

Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'ta iş yeri önünde başlayan saldırı içeriye taşındı

Yalova'da bir markette çalışan N.T. (44), eski erkek arkadaşı A.Y. (34) tarafından saldırıya uğradı. Olay, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.Y. market önünde eski kız arkadaşına tokat attıktan sonra içeri girerek saldırısını sürdürdü. Olayı engellemek isteyen vatandaşlardan E.E., şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı E.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin market önünde ve içinde saldırısını sürdürdüğü, vatandaşların ise müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

