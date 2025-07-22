Yalova'da Miras Anlaşmazlığı Kanlı Sonuçlandı: Kardeşini Vuran Zanlı Kaçak

Yalova'da Kardeş Katliamı: Miras Anlaşmazlığı Kanlı Hale Geldi

Yalova'nın Esadiye köyünde gerçekleşen üzücü bir olayda, miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'i av tüfeğiyle vurarak öldüren M.Z. (49) isimli şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olay, 45 yaşındaki Hızır Zeytin'in işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İnşaat sektöründe çalışan evli ve üç çocuk babası Hızır Zeytin, kardeşi tarafından hedef alındı. M.Z., kardeşinin evinin önüne gelerek av tüfeğiyle ateş açtı. Hızır Zeytin, olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Operasyon

Olay sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırarak cinayet zanlısı M.Z.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kaçak durumdaki zanlının izine ulaşmak için köyde ve çevresinde araştırmalar sürüyor.

Bu korkunç olay, aile içindeki anlaşmazlıkların ne gibi trajik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.