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Yalova'da Miras Kavgasında Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'da miras tartışması sonucu kardeşini öldüren M.Z., ormanda yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:44
Yalova'da Miras Kavgasında Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Miras Kavgası Sonrası Cinayet

Yalova’nın Esadiye köyünde, miras tartışması nedeniyle kardeşi Hızır Zeytin’i (45) tüfekle öldüren M.Z. (49) tutuklandı. Olayın ardından ormanlık alana kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz bir operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, cinayetin ardından Hızır Zeytin’in kaybolan kardeşini bulmak için akşam saatlerine kadar ormanlık alanlarda tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Termal dron kullanarak yapılan aramalarda, emniyet güçleri bir ısı kaynağı tespit etti ve bölgeyi çembere aldı.

16 saat süren kapsamlı operasyonda, JASAT ekibi ve 6 farklı timin desteğiyle düzenli bir çalışma yürütüldü. Sonunda zanlı M.Z., ormanda yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Cinayet Nedeni ve Gözaltı Süreci

Adliyeye çıkarılan zanlı, bir muhabirin "Kardeşinizi miras için mi öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Ancak, jandarmadaki ifadesinde kardeşinden alacaklarını tahsil edemediğini ve miras yüzünden husumetli olduklarını belirterek, cinayeti bu sebeple işlediğini itiraf etti.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, ifadesinin ardından M.Z.’nin tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkinde bulundu.

Cenaze Töreni

Öte yandan, cinayete kurban giden Hızır Zeytin’in cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, Esadiye köyünde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olayın Gelişimi

Olay, M.Z. ve Hızır Zeytin’in miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu bir dönemde, Hızır Zeytin'in evinin önünde gelişti. İnşaat işçisi olan ve evli üç çocuk babası Hızır, aracıyla hareket ederken av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı, bu olaydan sonra kaçmayı başarsa da yapılan aramalarla yakalandı.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için...

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için...

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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