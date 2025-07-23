Yalova'da Miras Tartışmasında Kardeşini Öldüren Zanlı Ormanda Yakalandı

Yalova'da meydana gelen korkunç bir cinayette, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini öldüren M.Z. (49), jandarma ekiplerinin 16 saat süren titiz çalışması sonucunda ormanda yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Esadiye köyü'nde gerçekleşti. Zanlı, kardeşi Hızır Zeytin'i (45) av tüfeğiyle vurduktan sonra ormana kaçarak izini kaybettirmişti. İl Jandarma Komutanlığı, cinayetin ardından derhal harekete geçti ve köy ile çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı.

Jandarma, gece saatlerine kadar olası saklanma alanlarını taramak için hem karadan hem de havadan arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Termal dron kullanarak ormanlık alanda ısı kaynağını tespit eden ekipler, kaçış yolunu çembere aldı.

JASAT ile birlikte 4 asayiş ve 2 komando timinin katıldığı operasyon sonucunda, M.Z. zanlısı yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü. Adliyeye sevk edildiğinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlı, ilk ifadesinde kardeşinden alacaklarını alamadığını ve miras nedeniyle husumetli olduklarını itiraf etti.

Bu arada, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Hızır Zeytin’in cenazesi, Esadiye köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olay, M.Z.'nin miras anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in evinin önünde gerçekleşti. İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası olan Hızır, otomobiline bindiği sırada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Zanlının yakalanması için başlatılan arama çalışmaları, bu trajik olayın ardından hızla yürütülmüştür.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.