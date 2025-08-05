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Yalova'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Alperen Altın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:53
Yalova'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yalova'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen feci bir kaza, genç bir yaşamı daha sona erdirdi. 22 yaşındaki Alperen Altın yönetimindeki 77 ADV 994 plakalı motosiklet, Yalova-İzmit kara yolunda ilerleyen bir tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Altın, olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın ardından tırın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde dün motosikletiyle tıra çarpması...

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde dün motosikletiyle tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Altın'ın cenazesi, yakınları tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, törenin yapılacağı Kemerköprü Cami'ne getirildi. Baba Hasan Altın, anne Dilek Altın ve ağabeyi Samet Altın burada taziyeleri kabul etti. Alperen Altın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Paşakent Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

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