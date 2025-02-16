Yalova'da Orman Yürüyüşünde Kaybolan Aile Ekipler Tarafından Bulundu

Yalova'da ormanda kaybolan anne, baba ve 3 çocuğa AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:32
Yalova'da Orman Yürüyüşünde Kaybolan Aile Ekipler Tarafından Bulundu

Yalova'da Kaybolan Aileye Hızla Müdahale Edildi

Yalova'da, Kurtköy köyü mevkisinde orman yürüyüşüne çıkan bir aile kayboldu. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan aile, yürüyüş sırasında yollarını kaybettiklerini fark ettiklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

AFAD ve Jandarma Ekipleri Hızla Ulaştı

Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan aileye yardım etmek için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda aile, güvenli bir şekilde bulundu.

Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay, sevinçle karşılanırken, Yalova'daki bu durum, doğa yürüyüşlerinin getirdiği risklere bir kez daha dikkat çekti.

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