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Yalova’da Ormanda Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda rahatsızlanan kadın, kurtarma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 18:49
Yalova’da Ormanda Rahatsızlanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde, ormanlık bir alanda yaşayan 75 yaşındaki Asiye Yurt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Oğlu ile birlikte Gökçedere Barajı mevkiinde yaşayan Yurt, büyükbaş hayvan besiciliği yapmaktaydı. Rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım talebinde bulunuldu.

Ambulansın giremeyeceği bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. İki arazi aracı ve sekiz personelden oluşan ekip, Yurt'un bulunduğu yerden alınmasını sağladı.

Yurt, kurtarma ekipleri tarafından yolun ulaştığı başka bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulans ile kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda oğlu ile yaşayan ve...

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda oğlu ile yaşayan ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan Asiye Yurt (75) rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine ambulansın giremeyeceği bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 2 arazi aracı ve 8 AFAD ve UMKE personelince bulunduğu yerden alınan Yurt, yolun ulaştığı başka bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda oğlu ile yaşayan ve...

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda oğlu ile yaşayan ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan Asiye Yurt (75) rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine ambulansın giremeyeceği bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 2 arazi aracı ve 8 AFAD ve UMKE personelince bulunduğu yerden alınan Yurt, yolun ulaştığı başka bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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