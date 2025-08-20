DOLAR
Yalova'da Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Ele Geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonda ele geçirdiği, uzman incelemesine göre yaklaşık 1900 yıllık Roma dönemine ait insan figürlü mezar taşı, Yalova Müzesi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:34
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir mezar taşı ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirme süreci

Jandarma ekipleri, yapılan takipte İ.A. adlı şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşını satmaya çalıştığını tespit etti. Şüpheli ile irtibata geçilerek Çınarcık ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı bulundu.

Müze incelemesi ve adli işlem

Ele geçirilen eser, incelenmek üzere Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müze uzmanlarının yaptığı ilk incelemede mezar taşının yaklaşık 1900 yıl öncesine ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Şüpheli İ.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir mezar taşı ele geçirildi.

