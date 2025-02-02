Yalova'da Su Hattındaki Köpüklenme Skandalında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yalova'da Köpüklenme Olayında Gözaltı İddiaları

Yalova'da, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenme olayı nedeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U ile eski belediye çalışanları S.A, G.K ve Ö.B gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova Adliyesine sevk edildi.

Olay ve Sonuçları

29 Ocak Çarşamba akşamı meydana gelen köpüklenme olayı, kentte 24 saat su kesintisi yaşanmasına sebep oldu. Hatlarda yapılan temizlik sonrasında su verilmeye başlansa da, şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği yönündeki iddialar soruşturmanın fitilini ateşledi. Şu anki gelişmeler, şüphelilerin yasa dışı müdahale iddialarının üzerine gidildiğini gösteriyor.