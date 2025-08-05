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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 20:32
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Karadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda kenevir ekimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlendi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyon sonucunda S.K., M.S. ve Y.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, bölgedeki araştırmalarda 176 gram skunk, 31 kök Hint keneviri ve bir öğütme aparatı ele geçirildi.

Bu operasyon, Yalova'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 176...

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 176 gram skunk, 31 kök Hint keneviri ve öğütme aparatı ele geçirildi.

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