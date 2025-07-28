Yalova'da Yangın Panic: Balkonundan Atlayan Kişi Yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesinde Yangın Çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki Aksoy Cami Sokağı'ndaki apartmanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangının başlamasının ardından, bina içindeki yükselen alevleri gören komşular hemen polisi, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbar etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangın sebebiyle mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Balkondan Atlayan Kişi Yaralandı

Bina sakinlerinden biri, yangından kaçmak için birinci kattaki evinin balkonundan atlama kararı aldı. Bu sırada yaralanan kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi Aksoy Cami Sokağı'ndaki apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark ederek binadan çıkanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan binada, evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi Aksoy Cami Sokağı'ndaki apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark ederek binadan çıkanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan binada, evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı.