Yalova'dan Filistinli Çocuklara Destek Etkinliği

Yalovalı Çocuklardan Filistinli Kardeşlerine Destek

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, dünya genelinde uluslararası bir dayanışma hareketinin parçası olarak büyük bir anlam taşıdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek amacıyla duygularını resimlere döktü.

Etkinlikteki Duygusal Anlar

Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen bu etkinlik, çocukların Filistinli kardeşlerinin yaşadığı zorlukları ve umutlarını ifade etmesi açısından önemli bir platform oldu. Yalovalı çocuklar, resimlerinde Filistin'deki savaşın getirdiği acıları taşıdı.

Vali'den Çocuklara Teşekkür

Etkinlikte yer alan Yalova Valisi Hülya Kaya, etkinliğe katılan çocukları ziyaret ederek onlara verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, empati geliştirme ve farkındalık yaratma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

İHH'dan Açıklama

İHH Yalova Dernek Başkanı Ramazan Yıkılmaz ise yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların insanlık alemi açısından bir utanç kaynağı olduğunu belirtti. Yıkılmaz, "Filistin, 7 Ekim'den bu yana tarihin en ağır soykırımlarından birini yaşamaktadır. Gazze'de 50 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. Bu durumu göz ardı etmek insanlık onuruna leke sürmektir." ifadelerini kullandı.

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.