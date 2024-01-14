Yanardağ lav püskürterek patladı: Gökyüzü kızıla boyandı

İzlanda’nın güneybatısında bulunan Grindavik Volkanı, haftalarca süren depremlerden sonra patladı. Patlama sonucu gökyüzü kızıla büründü, lavlar kilometrelerce uzaklığa yayıldı. Patlama, Grindavik kasabasına sadece 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kasaba boşaltıldı, yakındaki jeotermal santral koruma altına alındı.

Yanardağ lav püskürterek patladı: Gökyüzü kızıla boyandı
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İzlanda, Avrupa’nın en çok volkanik faaliyet gösteren ülkesi. Ülkede 33 tane aktif volkan sistemi var. Bu volkanlardan biri olan Grindavik Volkanı, 14 Ocak 2024’te patladı. Patlama, haftalarca süren depremlerin ardından geldi. Bilim insanları, volkanın patlamasının kaçınılmaz olduğunu söylüyordu.

GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

volkan

Patlama, gece saatlerinde meydana geldi. Patlama sonucu, 4 kilometre uzunluğunda bir yarık oluştu. Yarıktan fışkıran lavlar, gökyüzünü kızıla boyadı. Lavlar, kilometrelerce uzaklığa yayıldı. Patlama, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’ten bile görüldü. Patlama, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kişi, patlamanın görüntülerini paylaştı.

GRINDAVIK KASABASI BOŞALTILDI

Patlama, Grindavik kasabasına sadece 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kasabada 4 bin kişi yaşıyordu. Yetkililer, kasabayı boşaltma kararı aldı. Kasaba sakinleri, güvenli bölgelere taşındı. Ayrıca, patlamaya yakın bir yerde bulunan Svartsengi jeotermal santrali de koruma altına alındı. Santral, 30 bin kişiye elektrik ve su sağlıyordu. Yetkililer, santrali lavlardan korumak için duvarlar inşa etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonrası, yetkililer soruşturma başlattı. Patlamanın nedeni, boyutu ve etkileri araştırılıyor. Patlamanın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Yetkililer, patlama bölgesine yaklaşmamaları konusunda halkı uyardı. Patlama, havacılık trafiğini de etkiledi. Patlama bölgesindeki hava sahası kapatıldı.

İzlanda’da hangi volkan patladı?

İzlanda’da Grindavik Volkanı patladı.

Patlama ne zaman ve nerede meydana geldi?

Patlama, 14 Ocak 2024’te gece saatlerinde, Grindavik kasabasına 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Patlama sonucu ne oldu?

Patlama sonucu, 4 kilometre uzunluğunda bir yarık oluştu. Yarıktan fışkıran lavlar, gökyüzünü kızıla boyadı. Lavlar, kilometrelerce uzaklığa yayıldı. Grindavik kasabası boşaltıldı, yakındaki jeotermal santral koruma altına alındı.

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