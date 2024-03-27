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Yangın sonrası incelemede elleri bağlı bir erkek cesedi ortaya çıktı

Bahçelievler’de yangın çıkan bir iş yerinde, yangın söndürme çalışmaları sonrasında, elleri arkadan bağlı olan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 16:02
Yangın sonrası incelemede elleri bağlı bir erkek cesedi ortaya çıktı

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, depo olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını ve dumanları gören çevre halkı itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Depo olarak kullanılan iş yerinin içerisini inceleyen ekipler, elleri arkadan bağlanmış halde olan bir erkek cesedine rastladı. Cesedin el ve baş kısmında bazı kesikler tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde inceleme başlattı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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