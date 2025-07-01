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Yangın Tehlikesi: Yaşlı Çift Rüzgarın Yön Değiştirmesiyle Kurtuldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yaşlı çiftin evi ve tavukları, yangının rüzgarın yön değiştirmesiyle son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:49
Yangın Tehlikesi: Yaşlı Çift Rüzgarın Yön Değiştirmesiyle Kurtuldu

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde, Muzaffer ve Aliye Çobanoğlu çiftinin müstakil evi, orman yangınının tehdidi altında kaldı. Rüzgarın yön değiştirmesi, yaşlı çifti büyük bir felaketten son anda kurtardı.

Dün öğle saatlerinde başlayan alevler, 61 yaşındaki Muzaffer ve 70 yaşındaki Aliye Çobanoğlu'nun evinin yanı başına kadar geldi. Yangın, ilk olarak bahçedeki meyve ağaçlarına zarar verdi. 150 tavuktan 50'sinin telef olduğu bu olayda, alevler evin girişindeki posta kutusu ve su saatine kadar yaklaştı.

Evlerinin yanmak üzere olduğunu düşünen çift, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Ekiplerin de müdahale etmesiyle ev ve eklentileri yalnızca hafif hasarla bu durumu atlattı.

Muzaffer Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle hızla yaklaştığını belirterek, "Alevler yarım saatte eve yaklaştı. Yangın evlere sıçramasın diye elimizden geldiğince hortumla yardımcı olmaya çalışıyorduk," dedi.

Rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Allah'tan rüzgar bir anda yön değiştirdi yoksa evimiz tamamen yanacaktı. 150 tavuğumuzun 50'si telef oldu. Tavuktan geçimimizi sağlıyorduk. Evin önündeki asmalar yandı. Allah kimsenin evine veya köpeğine, tavuğuna, canlı hayvanına zarar vermesin," ifadelerini kullandı.

Aliye Çobanoğlu ise yangında kaybettikleri tavuklar için derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşmanımın başına gelmesin. Yangın çok kötü, önünde duramıyorsunuz, her şeyi alıp götürüyor. Evimiz ve tavuklarımız da son anda kurtulmuş oldu," şeklinde konuştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evleri ve geçim kaynağı tavukları orman yangında alevlerin...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evleri ve geçim kaynağı tavukları orman yangında alevlerin ortasında kalan çift, rüzgar son anda yön değiştirince rahat bir nefes aldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evleri ve geçim kaynağı tavukları orman yangında alevlerin...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evleri ve geçim kaynağı tavukları orman yangında alevlerin ortasında kalan çift, rüzgar son anda yön değiştirince rahat bir nefes aldı.

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