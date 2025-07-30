Yangında Annelerini Kurtaran Kardeşlerin Parası Yandı

Antalya'da Yangında Kayıplar ve Kurtuluş Mücadelesi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Aşağıçatma Mahallesi’nde, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Sarıdemir ailesinin evinin yanındaki depo olarak kullandıkları ağıla sıçradı.

Nuriye Sarıdemir, kendisine ait olan yatalak annesi Semiye Şenay'ı (76) kurtarma mücadelesi verirken, biriktirdiği ve ağılda sakladığı, yaklaşık 90 bin lira değerindeki paranın küle dönmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

İlk Öncelik: Aile ve Can Güvenliği

Yangın anında dumanları görünce hızlıca evine koştuğunu belirten Sarıdemir, annesinin hayatını kurtarmak için elinden geleni yaptı. "Evde yatalak hasta annem vardı. Annemi kurtaracağım diye sürükleye sürükleye dışarı çıkardım. 'Evi kurtarayım, paramı kurtarayım' dedim ama önce annemin yanına gittim. O can taşıyor," diyerek yaşadığı duygusal anları aktardı.

Nuriye Sarıdemir, "Malımız, yemimiz, paramız. Her şeyimiz oradaydı, orayı depo gibi kullanıyordum. Paramız yandı gitti." ifadeleri ile üzüntüsünü dile getirdi.

Anne Semiye Şenay: Korku Dolu Anlar

Yangın sırasında çok korktuğunu belirten anne Semiye Şenay, "Yatakta yatıyordum. Çocuğun biri 'yanıyoruz' dedi. Beni nasıl dışarı çıkardılar haberim yok. Baktım her yer alev, duman. Çok korktum," diyerek o anki panik halini aktardı.

Eşinin Önceliği: Annesinin Güvenliği

Nuriye’nin kardeşi Yüksel Sarıdemir, olayın olduğu sırada evde olmadığını ve uzaktan yangını gördüğünü belirterek, "Uzaktan buranın yandığını gördüm. O anda eşim beni aramıştı. 'Başka bir şey kurtaramazsın, sadece annemi kurtar' dedim." şeklinde yaşananları anlattı.

Çiftin, Merkez Bankası'na başvurdukları ve yanan paralarının yenisi ile değiştirilmesini talep ettikleri öğrenildi.

Antalya'da otluk alanda çıkan ve evlerinin yanındaki depo olarak da kullandıkları ağıla sıçrayan yangında yatalak annesini kurtaran Nuriye Sarıdemir, annesinin tedavisi için biriktirdikleri paranın küle dönmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Antalya'da otluk alanda çıkan ve evlerinin yanındaki depo olarak da kullandıkları ağıla sıçrayan yangında yatalak annesini kurtaran Nuriye Sarıdemir, annesinin tedavisi için biriktirdikleri paranın küle dönmesinin üzüntüsünü yaşıyor.