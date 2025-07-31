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Yangından Kurtarılan Üç Yavru Köpek Koruma Altına Alındı

Başkent Ankara'da yangından kurtarılan üç köpek yavrusu, Mamak Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 17:20
Yangından Kurtarılan Üç Yavru Köpek Koruma Altına Alındı

Üç Köpek Yavrusu Koruma Altında

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir yangından kurtarılan üç köpek yavrusu, Mamak Belediyesi tarafından koruma altına alındı. 15 günlük olan bu yavrular, 'Mutlu', 'Kutlu' ve 'Bulut' isimleriyle anılıyor.

Yangın Olayı ve Kurtarma Süreci

Dün Mutlu Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bir gecekonduda mahsur kalan köpek yavruları Mamak Belediyesi'ne ait Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yavrular, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine götürüldü ve burada ilk müdahale gerçekleştirildi.

Yavruların ilk tedavisi sonrası pire ve dış parazit temizliği yapılarak sağlıkları kontrollere alındı.

İsimleri ve Bakım Süreci

Köpek yavrularından birine yangının meydana geldiği mahalle olan 'Mutlu', diğerine ise alevlerin sıçrayabileceği komşu mahalle olan 'Kutlu' adı verildi. Üçüncü yavrunun dış görünümüne dayanan 'Bulut' ismi boşa gitmedi.

Barınaktaki bir dişi köpek, yavrulara süt annelik yapmaya başladı. Veteriner Hekim Dursun Erkol, yavruların sütten kesildikten sonra ayrı bir alanda büyütüleceğini söyledi. Yavru köpeklerin annelerinin bulunamadığını aktaran Erkol, aç kalmış olduklarını ve üzerinde yoğun miktarda pire bulunduğunu belirtti.

Anne Köpeği Bulmak İçin Çalışmalar Başlatıldı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yangından kurtarılan yavruların annelerinden haber alınamadığını ifade ederek, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şahin, 'Üç yavruyu sahiplendik, hayvan barınağımıza getirdik. Başka bir anne, süt annelik yapıyor. Temennimiz annesini bulmak ve onu da buraya getirerek yavruların yanında büyütmesini sağlamak' dedi.

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ve "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu...

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ve "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu koruma altına alındı. Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde dün çıkan yangında bir gecekonduda mahsur kalan 15 günlük üç köpek yavrusunun bakımlarını Mamak Belediyesi üstlendi.

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ve "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu...

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ve "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu koruma altına alındı. Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde dün çıkan yangında bir gecekonduda mahsur kalan 15 günlük üç köpek yavrusunun bakımlarını Mamak Belediyesi üstlendi.

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