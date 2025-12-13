Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Mersin'de Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Akdeniz Belediyesi'nin interaktif eğitim alanı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, öğrencilere yönelik programlarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Öğretmenleri eşliğinde merkeze gelen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçiriyor.

Ziyaretler kapsamında öğrenciler, merkezdeki atölyelerde düzenlenen uygulamalı çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Deneyerek ve yaparak öğrenme esasına dayalı etkinlikler sayesinde öğrenme süreçleri daha kalıcı ve etkili hale geliyor.

Bilim, sanat ve teknoloji odaklı interaktif eğitim ortamlarıyla öne çıkan merkez, çocukların merak duygusunu geliştirmeyi, araştırma ve üretme becerilerini artırmayı hedefliyor. Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, her yaştan öğrenciye nitelikli öğrenme imkânları sunmaya devam ediyor.

Merkez, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı ve geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Eğitim programları, uygulamalı atölyeler ve öğretmen rehberliğiyle destekleniyor.

