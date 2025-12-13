DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Mersin'de Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Akdeniz Belediyesi'nin Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, interaktif atölyelerle Mersin'deki çocukların bilim, sanat ve teknoloji becerilerini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:43
Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Mersin'de Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Mersin'de Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Akdeniz Belediyesi'nin interaktif eğitim alanı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, öğrencilere yönelik programlarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Öğretmenleri eşliğinde merkeze gelen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçiriyor.

Ziyaretler kapsamında öğrenciler, merkezdeki atölyelerde düzenlenen uygulamalı çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Deneyerek ve yaparak öğrenme esasına dayalı etkinlikler sayesinde öğrenme süreçleri daha kalıcı ve etkili hale geliyor.

Bilim, sanat ve teknoloji odaklı interaktif eğitim ortamlarıyla öne çıkan merkez, çocukların merak duygusunu geliştirmeyi, araştırma ve üretme becerilerini artırmayı hedefliyor. Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, her yaştan öğrenciye nitelikli öğrenme imkânları sunmaya devam ediyor.

Merkez, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı ve geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Eğitim programları, uygulamalı atölyeler ve öğretmen rehberliğiyle destekleniyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME MERKEZİ, ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAYI SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama