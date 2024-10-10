DOLAR
34,21 0,03%
EURO
37,52 -0,19%
ALTIN
2.875,94 -0,24%
BITCOIN
2.081.954,28 -0,71%

Yapay Zeka Akademik Tez Programı Başlıyor

YÖK ve SSB tarafından hayata geçirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı, savunma sanayisinde yenilikçi projelere kapı açıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:24
Yapay Zeka Akademik Tez Programı Başlıyor

Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) Başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliği ile başlatılan Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP), savunma sanayisinde yapay zeka konularına odaklanıyor.

Programın Amacı

Yapılan resmi açıklamada, program sayesinde savunma sanayisinde yapay zeka konusundaki yetkinliklerin artırılması, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kimler Başvurabilir?

ATP, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar, bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapan öğrencilere açıktır. Ayrıca, matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakültelerinin 4. sınıf öğrencileri ve yapay zeka, veri bilimi gibi ilgili bölümlerden öğrenciler de başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci

Başvurular, 25 Ekim'e kadar bu linkten alınacak. Programa kabul edilen öğrencilerin listesi ise 31 Ekim'de açıklanacak.

Sağlanan İmkanlar

Başarılı öğrenciler, yetkinlikleri doğrultusunda staj, aday mühendislik programı ve proje destekleri gibi imkanlardan faydalandırılacak. Bu şekilde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
5
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
6
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek