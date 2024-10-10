Yapay Zeka Akademik Tez Programı Başlıyor

Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) Başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliği ile başlatılan Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP), savunma sanayisinde yapay zeka konularına odaklanıyor.

Programın Amacı

Yapılan resmi açıklamada, program sayesinde savunma sanayisinde yapay zeka konusundaki yetkinliklerin artırılması, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kimler Başvurabilir?

ATP, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar, bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapan öğrencilere açıktır. Ayrıca, matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakültelerinin 4. sınıf öğrencileri ve yapay zeka, veri bilimi gibi ilgili bölümlerden öğrenciler de başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci

Başvurular, 25 Ekim'e kadar bu linkten alınacak. Programa kabul edilen öğrencilerin listesi ise 31 Ekim'de açıklanacak.

Sağlanan İmkanlar

Başarılı öğrenciler, yetkinlikleri doğrultusunda staj, aday mühendislik programı ve proje destekleri gibi imkanlardan faydalandırılacak. Bu şekilde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulacaklar.