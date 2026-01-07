Yapay Zekâ Asistanıyla Görme Engelli Öğrenci 4 Yılda İlk Kez Tek Başına Kantine Gitti

Yapay Zekâ Asistanıyla Görme Engelli Öğrencinin Bağımsızlık Adımı

Seda Arslan: 4 yılda ilk kez tek başına kantine gidebildim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), görme engelli bireylerin kampüs binalarında kimseye ihtiyaç duymadan güvenli ve bağımsız şekilde hareket edebilmesini amaçlayan "Yapay Zekâ Görme Engelli Asistanı" projesini uygulamaya aldı.

Proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ destekli uygulama, kullanıcıları bina girişlerinden sınıflara, kantinlere ve ortak alanlara kadar adım adım yönlendiriyor ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi görme engelli Seda Arslan, uygulamanın hayatında kayda değer bir değişim yarattığını belirtti. Arslan, "Gittiğimiz yerlerde kendi kendimize kodlar oluşturuyoruz. Üniversitede 4 yılda kendi kendime kodlarımı oluşturmuştum ama hiç kantine inmemiştim. Tek başımayken, yanımda bir arkadaşım olmadığında kantine hiç gitmiyordum" dedi.

Uygulamayı deneme sürecinde ilk kez tek başına kantine indiğini vurgulayan Arslan, "Bu süreçte uygulamayı denerken artık tek başıma kantine inebildim. Denemesini de yaptık ve hiçbir zorlanma yaşamadım. Binanın girişinden her aşamasına kadar erişilebilirliği sağlamak için tüm adımlar tek tek hesaplanmış" şeklinde konuştu.

Fakültede ilk görme engelli öğrencilerden biri olduğunu söyleyen Arslan, bu yıl mezun olacağını ifade ederek, "Bizden sonra görme engelli arkadaşlarımız da geldi. Ben mezun olduktan sonra da üniversiteye gelecek görme engelli öğrencilerin, kampüs kapısından girdikleri andan itibaren kimseye ihtiyaç duymadan sadece telefonlarıyla bu süreci yönetebilecek olmaları bizi çok mutlu ediyor" dedi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN "YAPAY ZEKÂ GÖRME ENGELLİ ASİSTANI" PROJESİNİ KULLANAN GÖRME ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SEDA ARSLAN, EĞİTİM GÖRDÜĞÜ 4 YIL BOYUNCA İLK KEZ KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN TEK BAŞINA KANTİNE GİDEBİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.