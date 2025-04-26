Yapay Zeka Destekli Dijital Çalışanlar Sektörde Dönüşüm Yaratıyor

Yapay zeka destekli holografik dijital insan teknolojisi, bugün perakendeden havalimanlarına kadar birçok alanda aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Bilkent Cyberparkta faaliyet gösteren Holoxone - Nativia şirketi, bu yenilikçi çözümünü 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fuarda ziyaretçiler, İnnova standında dijital çalışan ile etkileşime geçme fırsatı buldu. Ertuğrul Kurtoğlu, şirketin kurucu ortaklarından biri olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital insanların ve personellerin çalışma döneminin başladığını ifade etti. Kurtoğlu, bu teknolojinin farklı sektörlerdeki kullanım alanlarını vurguladı: "Dijital çalışan, okulda yardımcı öğretmen, hastanede doktor asistanı ya da perakende sektöründe satış danışmanı olarak görev alabiliyor. Havalimanlarında ise dünya dillerinde hizmet verebilen dijital personeller yetiştiriyoruz." dedi.

Dijital çalışanlar, özellikle perakende sektöründe yoğun olarak sergileme ve satış personeli olarak görev alıyor. Kurtoğlu, dijital çalışanlardan herkesin ana dilinde hizmet alabildiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi için dijital bir çalışanın yatırım fırsatlarını yabancı misafirlere anlattığını kaydetti.

Kurtoğlu, dijital çalışanların kullanım alanlarının yalnızca mağazalarla sınırlı olmadığını, müzelerde rehberlik ve restoranlarda rezervasyon gibi hizmetlerin de bu teknolojilerle sunulabileceğini dile getirdi. "Çocuklarla etkileşime yönelik senaryolar, turizm sektöründe otellerin resepsiyonlarında dünya dillerinde hizmet sunma gibi birçok yenilikçi proje var" dedi.

Dijital çalışanlarla insan kaynaklı hata ve gecikmelere çözüm geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurtoğlu, Türkiye’nin lider yapay zeka şirketlerinden CBOT ile iş birliği yaparak donanım ve yazılımı birleştirdiklerini vurguladı. "Bu teknolojiyi Türkiye’de tamamen kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz için dışarıya bağımlılığımız kalmadı" diye ekledi.

Kurtoğlu, hedeflerinin dijital çalışan teknolojisini hem özel sektörde hem de kamu alanında yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, insanı devre dışı bırakmadan insan kaynaklı hataları ve hizmet gecikmelerini ortadan kaldıracak bir sistem kurmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Yapay zeka destekli holografik dijital insan" teknolojisine dayalı olarak geliştirilen "dijital çalışan" uygulaması, perakendeden havalimanlarına kadar birçok sektör ve alanda kullanılmaya başlandı. Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Holoxone - Nativia şirketi, İnnova ile birlikte bu alanda yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergiledi. Şirketin kurucu ortaklarından Ertuğrul Kurtoğlu, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yapay zeka destekli holografik dijital insan" teknolojisine dayalı olarak geliştirilen "dijital çalışan" uygulaması, perakendeden havalimanlarına kadar birçok sektör ve alanda kullanılmaya başlandı. Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Holoxone - Nativia şirketi, İnnova ile birlikte bu alanda yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergiledi. Şirketin kurucu ortaklarından Ertuğrul Kurtoğlu, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.