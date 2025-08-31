Yapay Zeka Destekli Stetoskoplar Kalp Hastalıklarını Saniyeler İçinde Tespit Ediyor

Yapay zeka destekli stetoskoplar kalp hastalıklarını saniyeler içinde tespit ediyor

İngiltere'de 205 aile hekimliğinde 12 binden fazla hasta incelendi

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, yapay zeka destekli stetoskopların kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve düzensiz kalp ritimleri gibi rahatsızlıkları saniyeler içinde tespit edebildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre çalışma, Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust iş birliğiyle yürütüldü. Araştırmada Londra'nın batı ve kuzeybatısındaki 205 aile hekimliğinde 12 binden fazla hasta muayene edildi.

Araştırmacılar, klasik stetoskopun aksine yapay zekâ destekli cihazların kalbin elektriksel sinyallerini kaydederek analiz ettiğini; bunun da insan kulağının fark edemediği kalp atışı ve kan akışı farklılıklarını kısa sürede saptamayı mümkün kıldığını vurguladı.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) Klinik Direktörü ve Kardiyolog Dr. Sonya Babu-Narayan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, 200 yıl önce icat edilen mütevazı stetoskopun 21. yüzyıla uyarlanmasının zarif bir örneği."

Dr. Babu-Narayan ayrıca erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Bu tür yenilikler hayati, çünkü çoğu zaman hastalık, ancak ileri evrede ve acil servis başvurularında teşhis edilebiliyor. Erken tanıyla insanlar daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duydukları tedaviye erişebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, dünyanın en büyük kardiyoloji etkinliklerinden biri olan Avrupa Kardiyoloji Derneği yıllık kongresinde paylaşıldı.