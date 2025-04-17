Yapay Zeka Hayatımızı Yeniden Şekillendiriyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, yapay zekanın yaşam, çalışma ve düşünme biçimlerini değiştirdiğini belirtti. Edirne'de düzenlenen "14. Uluslararası Sinan Sempozyumu" kapsamında konuşan Bozkurt, bu teknolojinin insan hayatında devrim niteliğinde bir değişim yaratacağını ifade etti.

Sempozyumda Yapay Zeka ve Gelecek

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, mimarlığın geleceğe yönelik rolü çeşitli perspektiflerle ele alındı. Bozkurt, "Yapay zeka ne vadediyor? Fırsatlar ve tehditler" başlıklı sunumunda, yapay zekanın birçok alanda %40’a kadar etkili olabileceğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Rekabet

Prof. Bozkurt, 18. yüzyıldaki Sanayi Devrimi'ni örnek vererek, yapay zekanın bugünkü dünyadaki aynı potansiyele sahip olduğunu belirtti. "Yapay zekaya hükmeden, dünyaya hükmeder. Bu teknoloji ile makinelere birçok şey yaptırabiliyoruz. Ancak, insandan daha akıllı hale gelen yapay zekanın kontrolü bizden çıkar mı? Bu sorular önemli," dedi.

Kontrolsüz Gelişim Tehdit Oluşturabilir

Yapay zekanın insan hayatına etkilerinin, teknolojinin nasıl tasarlanacağına bağlı olduğunu belirten Bozkurt, bilinçli ve hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Kontrolsüz şekilde gelişen yapay zekanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Büyük Bir Deha: Mimar Sinan

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, konuşmasında Mimar Sinan'ın çağının çok ilerisinde bir sanat anlayışına sahip olduğunu ifade etti. Hatipler, Sinan’ın izinden giden yeni nesil mimarların yetiştirildiğini vurguladı.

Mimarlığın Geleceği

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Semiha Kartal, mimarlığın yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir disiplin olduğuna dikkat çekerek, sempozyuma katılan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Sempozyum, yurt içi ve yurt dışından 169 akademisyenin katılımıyla gerçekleşirken, toplamda 83 bildiri sunuldu.

Edirne Belediyesi ve UNESCO destekleriyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu'nda "Mimarlık ve Gelecek" temasıyla "14. Uluslararası Sinan Sempozyumu" düzenlendi.

Edirne Belediyesi ve UNESCO destekleriyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu'nda "Mimarlık ve Gelecek" temasıyla "14. Uluslararası Sinan Sempozyumu" düzenlendi.