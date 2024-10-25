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Yapay Zeka ile Afet Yardımında Yenilikçi Adım

ABD, kasırga mağdurlarına yapay zeka ile mali yardım sağlayacak uygulama geliştirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:37
Yapay Zeka ile Afet Yardımında Yenilikçi Adım

ABD'de Yapay Zeka Tabanlı Afet Yardım Uygulaması

ABD, yapay zeka teknolojilerini kullanarak afet yardım çalışmalarında devrim yapmaya hazırlanıyor. Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen hanelere 1000 dolarlık yardım yapılacağı bildirildi.

Yardım Uygulaması ve Teknoloji

"GiveDirectly" adlı uygulama, afetlerin yoğun olduğu bölgelerin tespitinde Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracını kullanıyor. Kuzey Carolina ve Florida'da yaşayan afetzedeler, akıllı telefonları aracılığıyla bu uygulamaya kaydolabilecek. Ancak belgesiz kişiler ya da akıllı telefon kullanmayanlar bu hizmetten yararlanamayacak.

Hızlı ve Etkili Yardım Süreci

Geliştirici ekip, uygulamanın başvuru sürecini basitleştirerek, yardım sağlamak için daha hızlı ve etkili bir yol sunmayı amaçlıyor. Böylece afet sonrası yardıma ihtiyaç duyan kişiler, gereksiz bürokrasi ile uğraşmak zorunda kalmadan destek alabilecekler.

Kasırgaların Yol Açtığı Zararlar

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın 26 Eylül'de Florida'nın kuzeybatı kıyısını saatte yaklaşık 225 km hızla vurduğunu açıkladı. Kasırga, kısa süre içerisinde Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee gibi eyaletleri de etkisi altına aldı.

Florida'da 1.2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1.3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yeri elektrik kesintisi yaşadı. Bu doğal afetler sonucunda, 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Milton Kasırgası ise en az 16 kişinin ölümüne ve geniş çaplı yıkımlara sebep oldu.

Federal Destek

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgalardan etkilenen eyaletlerde "afet durumu" ilan ederek federal yardım sağlanması talimatını verdi.

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