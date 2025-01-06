Yapay Zeka Tez Programına 356 Başvuru Kabul Edildi

Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na Başvuru Süreci Tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na (ATP) 356 başvurunun kabul edildiğini duyurdu. YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliği ile hayata geçirilen programa, Türkiye genelindeki 119 üniversiteden toplam 421 başvuru yapılmıştı.

Açıklanan Başvuru İstatistikleri

Yapılan başvuruların 258'i lisans, 98'i yüksek lisans seviyesinden oluşmakta. 421 başvuru arasında en çok başvuruyu gerçekleştiren üniversiteler sırasıyla Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi olmuştur.

Yapay Zeka ve Savunma Sanayi İşbirliği

Program kapsamında SSB tarafından belirlenen toplam 71 konu başlığından 62'si en az bir kez tercih edilmiştir. Öğrenciler, kabul aldıkları takdirde Türkiye'nin savunma sanayisinde yapay zeka alanında yetkinliklerini artırma fırsatı bulacak ve geleceğin teknolojilerine katkıda bulunacaklardır.

Mentörlük Desteği ile Eğitim Süreci

Öğrenciler, yapacakları bitirme veya yüksek lisans tez çalışmaları sırasında üniversitelerindeki akademik danışmanlarının yanı sıra, sektör uzmanlarından oluşan 20 firmadan 90 mentörden ek teknik destek alacaklar. Öğrenciler, ocak, mart ve haziran aylarında mentörlerine üç ara değerlendirme raporu sunacak ve bu raporlar doğrultusunda puanlama yapılacaktır.

Final Etkinliği ve Ödüller

Haziran ayında nihai tez çalışmalarının teslim edilmesinin akabinde, başarılı öğrenciler tezlerini sunacakları bir etkinlikte bir araya gelecekler. Sektör uzmanları ile akademisyenlerin katılım sağlayacağı etkinlikte, en başarılı öğrencilere mühendislik adaylığı, staj programı, yurt dışı konferans katılım desteği ve proje desteği gibi ödüller verilecektir.