Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı Başladı: Dev Değişim Uyarısı

Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı Başladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı"nı Ankara'da başlattı. Çalıştayın açılışında, MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, yapay zeka alanındaki devrim niteliğindeki gelişmelerin, güvenlik ve istihbarat alanlarını temelinden etkileyeceğini vurguladı.

Çalıştayın Amaçları ve Vizyonu

Köse, etkinlik boyunca farklı disiplinlerden seçkin uzmanların bir araya geleceğini ve kritik konularda diyalog fırsatları yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı", nitelikli fikir alışverişine ve disiplinler arası etkileşimlere zemin hazırlayacak.

Köse, MİA'nın, Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat alanındaki faaliyetlerini bilimsel bilgilerle desteklemek arzusunu dile getirerek, "Vizyonumuz, dünyayla entegre bir istihbarat topluluğu oluşturmaktır," dedi.

Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Devrim

Köse, yapay zekanın gelecekte toplumsal yapıları köklü bir şekilde dönüştüreceğini belirtti ve hazırlıksız ülkelerin değişim karşısında sıkıntı yaşayacaklarını öngördüğünü ifade etti. "Değişim ve dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi için doğru bilgi ve toplumsal farkındalık şart," dedi.

Güvenlik ve İstihbaratta Dönüşüm

Güvenlik ve istihbarat alanlarında yapay zekanın oyun değiştirici rol üstlendiğine dikkat çeken Köse, kurumların bu dönüşüm sürecinin gerisinde kalmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin hayatı kolaylaştıran yenilikler sunduğunu, bununla birlikte veri güvenliği, etik ve mahremiyet gibi konuları beraberinde getirdiğini belirtti.

Çalıştayın İlk Oturumları

İlk olarak Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu tarafından "Yapay Zekanın Geleceği ve Toplum" konulu bir sunum yapıldı. Ardından, Virginia Tech Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu'nun video mesajı izleyiciyle buluştu.

Panelde, MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ile TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Haklıdır, yapay zeka teknolojilerinin kazandırdığı olanakları ve getirdiği zorlukları tartışacak. Çalıştayın ikinci günü, uzmanların fikir alışverişiyle devam edecek.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından düzenlenen "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı" Ankara'daki bir otelde başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta) yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından düzenlenen "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı" Ankara'daki bir otelde başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta) yaptı.